Популярный музей Лувр открылся после паузы в 3,5 месяца из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Уточняется, что музей был закрыт для посетителей около трех с половиной месяцев.

– Лувр открыл двери для посетителей. В то же время, это смесь нетерпения, опасения и надежды руководства и персонала большого музея, который потерял более 40 млн евро доходов во время карантина, который лишил привычного нашествия туристов из США, Китая, Кореи, Японии, Бразилии и других стран, – сказано в сообщении.

Отмечается, что около 75% посетителей Лувра, как правило, составляют иностранцы. На такой длительный срок музей не закрывался со времен Второй мировой войны.

В данный момент руководство Лувра ожидает три сложных года из-за коронавирусного кризиса. Первые посетители зашли на территорию музея уже в 9:00 понедельника и осматривали экспонаты с соблюдением эпидемиологических правил.

Также сообщается, что на данный момент Лувр будет принимать только группы до 25 человек, оснащенные микрофонами и гарнитурами.

Напомним, что художественный музей Лувр с 1 марта был закрыт для посещения туристов из-за угрозы распространения коронавирусного заболевания.