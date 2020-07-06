Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на отчет политической партии за I квартал 2020-го (январь-март).

Всего в течение квартала ОПЗЖ потратила на деятельность 63 миллиона гривен, из которых 60 миллиона гривен — на размещение рекламы на телевидении.

Речь идет о средствах, полученных партией из госбюджета. Деньги политсила получила в рамках возмещения расходов партии на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и как средства на финансирование уставной деятельности партии.

Большую часть средств получил телеканал «112 Украина»: совокупно партия перечислила им 23 млн бюджетных средств (6 февраля и 4 марта). Средства перечислены за «услуги по обеспечению размещения рекламного видеоматериала». Еще 16 миллионов гривен были перечислены телерадиокомпании «Новые коммуникации» в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов.