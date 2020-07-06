Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потратила 60 миллионов гривен, полученных из Государственного бюджета Украины, на оплату рекламных материалов по телевидению.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на отчет политической партии за I квартал 2020-го (январь-март).
Всего в течение квартала ОПЗЖ потратила на деятельность 63 миллиона гривен, из которых 60 миллиона гривен — на размещение рекламы на телевидении.
Речь идет о средствах, полученных партией из госбюджета. Деньги политсила получила в рамках возмещения расходов партии на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и как средства на финансирование уставной деятельности партии.
Большую часть средств получил телеканал «112 Украина»: совокупно партия перечислила им 23 млн бюджетных средств (6 февраля и 4 марта). Средства перечислены за «услуги по обеспечению размещения рекламного видеоматериала». Еще 16 миллионов гривен были перечислены телерадиокомпании «Новые коммуникации» в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов.
Кроме того, 19 миллионов гривен получили «Новости 24» в качестве оплаты за размещение рекламных видеоматериалов.
— Украинские налогоплательщики фактически оплатили рекламу партии на некоторых телеканалах. На практике это означает расходование бюджетных средств на ветер, ведь вместо того, чтобы тратить средства на развитие партии, ОПЗЖ тратит бюджетные средства на самопиар, — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
По его мнению «такие действия не нарушают действующее законодательство, однако противоречат самой идее государственного финансирования партий. Поэтому, по его мнению, крайне важно внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и запретить партиям тратить государственные средства на оплату рекламы.
Напомним, в 2019 году Верховная Рада Украины запланировала на финансирование партий из государственного бюджета Украины около 1 миллиарда гривен.
Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потратила 60 миллионов гривен, полученных из Государственного бюджета Украины, на оплату рекламных материалов по телевидению.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на отчет политической партии за I квартал 2020-го (январь-март).
Всего в течение квартала ОПЗЖ потратила на деятельность 63 миллиона гривен, из которых 60 миллиона гривен — на размещение рекламы на телевидении.
Речь идет о средствах, полученных партией из госбюджета. Деньги политсила получила в рамках возмещения расходов партии на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и как средства на финансирование уставной деятельности партии.
Большую часть средств получил телеканал «112 Украина»: совокупно партия перечислила им 23 млн бюджетных средств (6 февраля и 4 марта). Средства перечислены за «услуги по обеспечению размещения рекламного видеоматериала». Еще 16 миллионов гривен были перечислены телерадиокомпании «Новые коммуникации» в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов.
Кроме того, 19 миллионов гривен получили «Новости 24» в качестве оплаты за размещение рекламных видеоматериалов.
— Украинские налогоплательщики фактически оплатили рекламу партии на некоторых телеканалах. На практике это означает расходование бюджетных средств на ветер, ведь вместо того, чтобы тратить средства на развитие партии, ОПЗЖ тратит бюджетные средства на самопиар, — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
По его мнению «такие действия не нарушают действующее законодательство, однако противоречат самой идее государственного финансирования партий. Поэтому, по его мнению, крайне важно внести изменения в закон «О политических партиях в Украине» и запретить партиям тратить государственные средства на оплату рекламы.
Напомним, в 2019 году Верховная Рада Украины запланировала на финансирование партий из государственного бюджета Украины около 1 миллиарда гривен.