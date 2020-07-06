В Нидерландах через несколько уберут строку «пол» в документах, удостоверяющих личность.

Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Енгелсховен в Палату представителей, сообщает Европейская правда со ссылкой на NU.nl.

Планируется, что пол уже не нужно будет указывать в удостоверениях с 2024 или 2025 года. Регистрация все еще будет оставаться в паспортах, поскольку это нужно делать по европейским соглашениям.

Исследования показали, что пол в удостоверениях личности можно изъять без больших практических последствий, например, для полиции или военной полиции, использующих карты для идентификации.

С паспортами ситуация сложнее, поскольку они должны соответствовать определенным международным условиям, если они останутся пригодными как проездной документ. Альтернативой является предложить возможность ввести «X» в соответствующей графе. Например, Мальта и Новая Зеландия уже так делают.

Однако паспорт должен соответствовать Базе данных персональных записей (BRP), которая базируется на свидетельстве о рождении. Вот почему сначала должна стать возможной альтернатива выбора третьей половой категории в свидетельстве о рождении.

В Нидерландах уже есть люди, зарегистрированные как третья категория, которая называется «пол не может быть определен». Но это стало возможным только после того, как они сами подали иск для этого.