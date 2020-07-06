Государственное бюро расследований вручило бывшему народному депутату Сергею Пашинскому обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, сообщают Украинские новости.

По данным агентства, в понедельник, 6 июля, дело будет передано в суд.

Сергея Пашинского обвиняют в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса.

В конце апреля в ГБР сообщили, что завершили досудебное расследованиепо делу Пашинского. Следователи установили, что 31 декабря 2016 года во время конфликта с Вячеславом Химикусом нардеп применил собственный пистолет марки Glock 19, выстрелив ему в ногу. Химикус получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что привело к инвалидности.