Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии «Народ против коррупции».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя генполитсовета Григория Анисимова на съезде партии.

– Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли, - сказал Путин.

По его словам, первоочередная задача партии – участие в региональных выборах в сентябре, а позже – в выборах в Госдуму.

Роман Путин также заявил, что он много работал по вопросам борьбы с коррупцией, и даже придя в бизнес, не оставил общественную работу.

Отмечается, что голосование относительно главы партии было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок.

Путин стал членом партии «Народ против коррупции» 21 июня. В руководстве партии отметили, что включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Справка. Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).

В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк (РЗБ) и банк «Западный», в том числе и в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин, 350 млрд руб.

В 2012 году бывший оперативник ФСБ Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, но уже в 2013 году был уволен с этого поста.

В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию.

В 2017 году возглавляемый Романом Путиным Русский академический фонд предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.