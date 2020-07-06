В Николаеве на 8-м причале 5 июля состоялась открытая встреча горожан с журналистом Денисом Казанским, представителем трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Неформальную беседу с Денисом Казанским вел николаевский бизнесмен Николай Капацына. В ходе общения они обсудили ряд интересующих украинцев вопросов относительно актуальной обстановки на востоке Украины, особенностей проведения Минского процесса, реинтеграции Донбасса, состояния оккупированных территорий, проблему длительной гибридной войны, а также особенности проживания граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта.

Денис Казанский является членом трехсторонней контактной группы в Минске, а потому хорошо осведомлен в реальной ситуации и особенностях жизни на оккупированном Донбассе.

– На территории «ДНР/ЛНР» действует 6 лет комендантский час. Никакого практического смысла в нем нет, кроме психологического давления. Люди находятся 6 лет под ночным домашним арестом. Это, на самом деле, форма ограничения свободы. В Украине домашний арест можно применить к человеку, который находится под следствием. На Донбассе сейчас это делается с целью показать свою власть, - рассказал Денис Казанский.

В ходе мероприятия Николай Капацына поинтересовался у журналиста о рисках для Украины ведения особого статуса для так называемых «ДНР» и «ЛНР». По мнению Дениса Казанского, это приведет к фактическому узакониванию вооруженных формирований на оккупированных территориях и грозит потерей суверенитета Украины.

– На самом деле, главный риск заключается в легализации в каком-то виде тех незаконных вооружённых формирований, которые по факту являются там российской оккупационной администрацией. Россия хочет каким-то образом легализировать своё присутствие на этих территориях для получения пакета акций в акционерном обществе Украины. Понятное дело, что эти территории будут делегировать в дальнейшем каких-то депутатов в Верховную Раду, они будут давать каких-то 2-3 миллиона голосов на наших выборах, которые Украина не сможет подсчитать никак. То есть, это будет своя резервация государства в государстве. И, конечно, это будет влиять на жизнь в Украине, - ответил Денис Казанский.

Также на мероприятии присутствовал участник битвы за Донецкий аэропорт, депутат горсовета Сергей Танасов, который поинтересовался у журналиста насколько, по его мнению, эффективно происходит донесение фактической информации о боевых действиях на Донбассе украинскими дипломатами.

Денис Казанский рассказал о том, что факты нарушения прав свободы украинских граждан вооружёнными формированиями на Донбассе обсуждаются на встречах трёхсторонней контактной группы в составе представителей Украины, России, ОБСЭ. Отвечая на поставленный вопрос, он указал, что работа Министерства иностранных дел по защите украинских интересов на Донбассе усложняется тем, что Россия проводит агрессивную политику пропаганды, которая меняет сознания украинцев, вынуждено проживающих на этих оккупированных территориях.

На мероприятии присутствовал городской глава Николаева Александр Сенкевич, который высказал своё мнение об этом вопросе. По его мнению, украинская власть должна обеспечить вынужденных переселенцев жильем и работой.

— Я являюсь членом конгресса местных и региональных властей Европы. Резолюция, над которой я работал 4 года, это проблема миграции в результате военных действий. Если мы говорим о внутренне перемещённых лицах, которые приехали из Донбасса и хотят жить на территории Николаева, мы должны обеспечить их условиями проживания. Нам необходимо принять Донбасс как Приднестровье, Косово, территории, которые мы не можем вернуть. Если мы говорим, что это временно оккупированные территории, мы должны обеспечить жильём и работой этих внутренне перемещённых лиц, думать как интегрировать их в жизнь украинского общества, - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Также на встрече горожане получили возможность получить ответы на волнующие вопросы об возможности возвращения украинских граждан из «ДНР/ЛНР», возможности поступления абитуриентов с неподконтрольных территорий в украинские ВУЗы, ведении системы верификации иностранных дипломов в Украине.

Ранее Максим Невенчанный высказал мнение о том, что «Минские соглашения» единственный вариант вернуть Восток в состав Украины, а открытие границ — это первый шаг.