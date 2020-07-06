В Винницкой области полиция устанавливает злоумышленников, причастных к похищению из банкомата около 1 млн грн.

Об этом сообщается в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

В воскресенье, 5 июля, около 03:35 правоохранителям поступила информация о том, что в помещении магазина в поселке городского типа Дашев Ильинецкого района неизвестные лица совершили кражу денег из банкомата.

Отмечается, что злоумышленники завладели деньгами из банкомата, повредив его.

– Сумма похищенных средств составляет около 1 миллиона гривень, - говорится в сообщении.

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по части 5 статьи 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестные взорвали банкомат и украли 250 тысяч гривен.