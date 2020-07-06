Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за «крайне негативного его влияния на здоровье».

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующая электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте главы государства 7 апреля, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

– Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране! - говорится в петиции.

8 июня на сайте президента зарегистрировали петицию с предложением законодательно запретить вживлять украинцами чипы в тело.