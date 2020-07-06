Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за «крайне негативного его влияния на здоровье».
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Соответствующая электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте главы государства 7 апреля, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.
– Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране! - говорится в петиции.
8 июня на сайте президента зарегистрировали петицию с предложением законодательно запретить вживлять украинцами чипы в тело.
Напомним, во всем мире набирает популярность конспирологическая теория, говорит, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс якобы из-за вакцины против коронавируса хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G. Сторонники этой теории считают, что вся пандемия COVID-19 — затея миллиардера.
Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить внедрение технологии 5G в стране из-за «крайне негативного его влияния на здоровье».
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Соответствующая электронная петиция, которая была зарегистрирована на сайте главы государства 7 апреля, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.
– Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране! - говорится в петиции.
8 июня на сайте президента зарегистрировали петицию с предложением законодательно запретить вживлять украинцами чипы в тело.
Напомним, во всем мире набирает популярность конспирологическая теория, говорит, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс якобы из-за вакцины против коронавируса хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G. Сторонники этой теории считают, что вся пандемия COVID-19 — затея миллиардера.