Великобритания изъявила готовность материально помочь людям, пострадавшим от наводнений в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба британского посольства на Facebook.

— Великобритания предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов на помощь пострадавшим от разрушительных наводнений на Западе Украины, — говорится в сообщении.

Помимо указанной помощи, Лондон также отправит Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде гигиенических наборов и предметов первой необходимости, питьевой воды и средств для санитарных потребностей.

Эта поддержка рассчитана на среднесрочную перспективу восстановления пострадавшего региона.

Помощь оказывается в ответ на призыв украинских властей о помощи к международному сообществу.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.