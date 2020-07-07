У Украины нет претензий к большинству граждан в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает РБК.

— Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий, — отметил Алексей Резников.

По его словам, российские паспорта получили 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса. У украинского государства могут быть претензии только к коллаборантам — тем, кто служил оккупационным властям. Эти люди будут точно нести ответственность, подчеркнул вице-премьер.

Отметим, что по состоянию на февраль 2020 году более 950 тысяч человек с регистрацией на оккупированных территориях Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.