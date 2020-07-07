Повышение минимальной заработной платы будет стимулировать рост продуктивности экономики, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

— Помните, у нас была минимальная зарплата по 1 тысяч гривен? Фирма могла держать пять человек, у которых была слабая загруженность. А когда 4,7 тысяч гривен - надо делать ставку на эффективность. Это вызов. Это стимулирует к развитию и поиска как людей, так и предпринимателей, - сказал он.

По мнению министра, неправильное регулирование в этой плоскости со стороны государства привело к миграции в европейские страны рабочих рук из Украины.

— Они не согласились работать за смешные зарплаты, без производительности, зато готовы работать 8-10 часов активно и зарабатывать деньги. Здесь им говорили: можете не очень напрягаться, но будете зарабатывать $100. Повышение зарплат происходит по двум причинам. Во-первых, отсутствие рабочей силы при увеличении спроса. Во-вторых, давление снизу: повышение минимальной. В постоянных экономиках это не работает, потому что там все устоявшиеся уровне минимальны. А у нас это еще работает. Производительность труда во многих секторах в Украине существенно ниже, - сказал Игорь Петрашко.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о предварительном графике ее повышения: с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января 2020-го - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч гривен.