Аэропорт Борисполь по итогам первого полугодия 2020 года обслужил 2 519 034 пассажира, что на 62% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда пассажиропоток составил 6 700 364 человека.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные, предоставленные столичным авиапредприятием.

При этом в январе-июне текущего года количество пассажиров регулярных рейсов составило 1 888 071 - против 5 218 946 пассажиров годом ранее (-64% г/г), а нерегулярных - 630 963 - снижение на 57%.

За шесть месяцев 2020 года количество трансферных пассажиров уменьшилось на 75,2% - до 389 200 человек, а доля таких пассажиров в общем пассажиропотоке аэропорта составила всего 15,5% (в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 23,4%).

В июне этого года было обслужено всего 216 трансферных пассажиров, что на 99,9% меньше, чем в июне 2019 года.

В целом в прошлом месяце аэропорт Борисполь принял и отправил 48 398 пассажиров, это на 97% меньше, чем в июне прошлого года, когда пассажиров было 1 532 580. Из указанного количества июньских пассажиров 25 579 воспользовались регулярными рейсами (-98% г/г), 22 819 - нерегулярными (-95%). Таким образом в прошлом месяце соотношение пассажиров нерегулярных и регулярных рейсов оказалось почти равным.