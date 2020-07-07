В бюджете Николаева нашли, откуда перераспределить 1,5 миллиона гривен для того, чтобы обеспечить лекарствами инсулинозависимых больных сахарным диабетом.

Об этом заявил Николаевский городской глава Александр Сенкевич 4 июля в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.

Как известно, ранее начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больным до 1 октября 2020 года не хвататет еще 4,5 миллионов гривен, поскольку государственный бюджет не в полном объеме обеспечил потребность Николаева в инсулине. С октября обеспечением лекарством больных сахарным диабетом будет напрямую заниматся Национакльная служба здоровья.

Коментируя эту ситуацию, мэр Николаева Александр Сенкевич констатировал, что город каждый год сталкивается с проблемой нехватки денег на инсулин.

— В городе есть стабильные проблемы, одна из них – выделение необходимых средств для инсулинозависимых людей. Вот этот конкретный случай это не внезапно произошедшая история с коронавирусом. Это конкретная ежегодная проблема, потому что у нас есть определенное количество инсулинозависимых людей, людей с сахарным диабетом. Каждый раз из государственного бюджета поступает меньше обещанной суммы, — сказал Александр Сенкевич.

В итоге он сообщил, что в бюджете Николаева есть резерв в размере 1,5 миллиона гривен, который будет направлен на закупку инсулина.

— Мы нашли сектор, где мы можем перераспределить деньги, дабы временно направить в другой сектор. Сейчас мы приняли решение о выделении в ближайшие 3 месяца дополнительных 1,5 миллиона из городского бюджета, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в прошлом году Николаев на закупку инсулина получил 6,5 миллионов гривен из необходимых 19 миллионов 460 тысяч гривен. Это составило 30% общей потребности.