Президент Дональд Трамп уведомил американский Конгресс об официальном выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Глава государства пошел на такой шаг в разгар пандемии.

Об этом в Twiiter сообщил сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Боб Менендез.

— Сказать, что ответ Трампа на COVID является хаотичным и непоследовательным, — это значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев — американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве, — сообщил Боб Менендез.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Средства, которые Вашингтон выделял на деятельность ВОЗ, перенаправят другим международным организациям.

Отметим, конфликт между Трампом и ВОЗ возник из реагирования организации на пандемию коронавируса, которое президент США считает медленным. Трамп также обвинял ВОЗ в подыгрывании Китаю и помощи в сокрытии вспышки коронавируса в Ухане.