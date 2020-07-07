Президент Владимир Зеленский не внес в декларацию данные об изменении имущественного состояния. За это глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил и вручил президенту два административных протокола.

Соответствующие материалы будут переданы в суд, сообщает пресс-служба НАПК.

В НАПК отмечают, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения.

— После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило, — подчеркнули в НАПК.

Напомним, согласно поданной в мае декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили чуть более 28,6 миллионов гривен. Также известно, что за минувший год семья президента заплатила 3,6 миллионов гривен налогов.