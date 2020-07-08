Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять большую реку Тису и ее притоку Сомеш, в которые после недавних наводнений попало огромное количество пластиковых бутылок от соседей.

В письмах к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Йоханнису, опубликованных на официальном сайте президента Яноша Адера 7 июля, глава государства заявил, что венгерские власти больше не могут справиться со всеми пластиковыми отходами в этих двух реках, пишет ZN.ua.

— Огорчает то, что загрязнение реки Тиса отходами не убавилось ... и несет длительную угрозу хрупкой экосистеме, — отметил Янош Адер в письме Зеленскому.

Он попросил украинского президента помочь срочно решить проблему.

— Наши машины уже не в состоянии обрабатывать кучи мусора, которые поступают в неизменном количестве, — добавил Янош Адер.

Венгерский президент отметил, что с середины июня власти Венгрии вывезли 938 кубометров отходов из реки Тиса и 846 кубометров отходов из реки Сомеш. Массовое загрязнения двух рек является проблемой на протяжении многих лет.

Офисы президентов Украины и Румынии еще не комментировали заявления венгерской стороны.

Напомним, после масштабных паводков на западе Украины Венгрия заявила о готовности направить подразделение многонационального инженерного батальона «Тиса» для преодоления последствий непогоды на западе Украины.