Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета на оборонные нужды, где увеличил до $275 млн помощь в сфере безопасности для Украины в 2021 финансовом году.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте комитета.

В разделе программ сотрудничества в области безопасности отмечается: «Выделить $275 миллионов на Инициативу содействия безопасности в Украине, что на $25 миллионов больше по сравнению с за просом».

Кроме того, в законопроекте содержится требование к министру обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных проволочках с выделением этих средств.

Напомним, в декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины.