Бывшему пограничнику сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу Украины. Речь идет о том, что он пропустил пятого президента Украины Петра Порошенко и его семью на отдых на Мальдивы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, пограничник в января 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным, чтобы те пропустили через границу Порошенко и его семью.

Сейчас проверяют, причастно ли руководство Госпогранслужбы Украины и Управления государственной охраны Украины к пропуску через границу бывших топ-чиновников без прохождения процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

Подозрение сообщили по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины експограничнику грозит лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, в начале 2018 года Порошенко провел короткий отпуск с семьей на Мальдивских островах.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. Но по документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В феврале 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы «под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».

Однако летом 2019 года, после смены власти в Украине, Государственное бюро расследований начало расследование этой истории. Следователи проверяют информацию о пересечении границы с использованием заведомо поддельных документов.

Дело квалифицировали по части 1 статьи 366 (служебный подлог), части 1 статьи 332 (незаконная переправка через границу), части 4 статьи 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса.