Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что причиной затопления одного из понтонов пешеходного моста через Ингул стала пробоина, которая могла появится от выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля, в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

— Вчера там команда вышла, откачала воду, посмотрели и у них сложилось такое впечатление, что его кто-то специально пробил, либо сделал там дырку или прострелил его огнестрельным оружием, непонятно зачем это сделано. То есть, есть следы, будем разбираться. Мы передаем информацию в правоохранительные органы. Пока что залатали это все, чтобы он не затонул, — заявил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич также отметил, что в мэрии планируют замену одного из понтонов и вскоре объявят для этого тендер.

Напомним, 4 июля стало известно, что в Николаеве начал тонуть один из понтонов пешеходного моста через реку Ингул.

Также напомним, что Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.