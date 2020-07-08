Руководитель HR-службы Карен Паркин, единственная женщина в совете директоров Adidas AG, была вынуждена уволиться по причине конфликте на фоне расизма.

Об этом сообщает Bloomberg.

У нее произошел конфликт с сотрудниками-афроамериканцами. Те критиковали руководство за то, что оно не поддерживает равенство в компании и не борется с расовой дискриминацией. В ответ Паркин назвала их недовольство «шумом».

После того как о конфликте стало известно, Паркин приняла решение уволиться из совета директором компании. Она принесла свои извинения, а в заявлении написала, что ее место должен занять другой человек, которому предстоит «ускорить перемены, чтобы создать более разнообразный и инклюзивный Adidas, которым мы все сможем гордиться».

Так как этой случай стал общеизвестным, в Adidas пообещали увеличить финансирование программ для сообществ африканского происхождения и закреплять 50 % всех вакансий Adidas AG для людей различного этнического происхождения.

После увольнения Паркин, в совете директоров Adidas остались только белые мужчины. При этом, в Германии есть закон, по которому в наблюдательных советах компаний должно быть не менее 30 % женщин.