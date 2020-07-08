Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение ₴1,8 миллиона гривен на обеспечение лекарствами лекарствами инсулинозависимых больных сахарным диабетом.
Соответсвующее решение было принято 8 июля, в ходе заседания исполкома Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.
Согласно принятому решению, деньги перераспределили в рамкам общего фонда бюджета Николаева на 2020 год внутри управления здравоохранения мэрии.
Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение ₴1,8 миллиона гривен на обеспечение лекарствами лекарствами инсулинозависимых больных сахарным диабетом.
Соответсвующее решение было принято 8 июля, в ходе заседания исполкома Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.
Согласно принятому решению, деньги перераспределили в рамкам общего фонда бюджета Николаева на 2020 год внутри управления здравоохранения мэрии.