Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривает кандидатуры экс-нардепа Тарас Креминя и преподавателя Киево-Могилянской академии Светлану Броникову на должность нового языкового омбудсмена.

Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Тарас Креминь

Кандидатура на должность уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя была выдвинута на рассмотрение министерством самим Офисом омбудсмена.

— Команду о наступлении надо давать на государственном языке, а не на нескольких языках. Поэтому, с одной стороны, это вопрос просветительского, образовательного, интеллектуального характера, но с другой стороны — это вопрос стратегически важный и его надо выдерживать в соответствии с законом, — отметил Тарас Креминь.

Второй кандидат был представлен Министерством культуры и информполитики. им стала преподавателя Киево-Могилянской академии Светлана Бронникова.

Светлана Бронникова

Она изучает нейролингвистику, а еще организовывала аттестацию по украинскому языку для государственных служащих. Правозащитного опыта не имеет. Общаться с журналистами она отказалась. Во время заседания правительства так рассказывала о своем видении задач языкового омбудсмена:

— Нивелировать основания у политиков для манипуляций. Сколько лет вместо условий развития государственного языка во всех сферах политики защищали чаще не государственный язык — себя, — сказала Светлана Бронникова.

На сегодняшний день в Кабмине только заслушали презентации кандидатов. После публичного обсуждения и проведения спецпроверки их пригласят на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении.

Напомним, 27 ноября стало известно, что Кабинет министров Украины назначил уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.

Однако уже 24 апреля Татьяна Монахова заявила, что уходит с занимаемой должности.