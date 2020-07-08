Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, о чем идет речь в трансляции Судебной власти Украины.

Предварительный срок расследования истекал 10 июля. Прокурор просил дать следствию еще три месяца, чтобы исследовать телефонные соединения тех, кто фигурирует в деле, провести дополнительные допросы и экспертизы.

Отметим, что сам Петр Порошенко заявил, что решение суда продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым, было принято ночью и под давлением. По его словам, это направлено на то, чтобы заблокировать его участие в избирательной кампании перед местными выборами.

Напомним, сегодня, 8 июля Печерский районный суд начал третье заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.