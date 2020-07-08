Печерский районный суд в среду начал третье заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает Украинская правда.

На заседании суда начали допрашивать понятых, которые присутствовали во время вручения Порошенко подозрения. У стен суда традиционно собрались сторонники пятого президента.

Как сообщает Delo.ua перед тем, как войти в зал суда, он уже традиционно обратился с речью к собравшимся. Пятый президент заявил, что «власть борется не с Россией, не с оккупантами, а с украинскими волонтерами, добровольцами ...» и делает это с целью их запугать.

Также он заявил, что решение суда продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым, было принято ночью и под давлением. По его словам, это направлено на то, чтобы заблокировать его участие в избирательной кампании перед местными выборами.

Суд заслушивает показания понятых, которые присутствовали при вручении Порошенко подозрения 10 июня.

Первый из них рассказал, что его пригласили поучаствовать в процессуальных действиях, когда он шел по улице. О процессе, в котором он был задействован, он рассказывает несколько путано. В ответ на уточняющий вопрос о том, получил ли Порошенко подозрение, он сказал «он не получил, но и не отказывался».

Отметим, что на предыдущем заседании судья Вовк заявил, что в рукописном тексте подозрения указано, что Порошенко отказался от получения уведомления о подозрении, что подтверждается понятыми. В связи с этим суд принял решение вызвать их на заседание. Именно с этой целью в прошлый раз и был объявлен перерыв.

Напомним, 1 июля, лидер «Европейской солидарности», экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Также напомним, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило входит в группу прокуроров по делу в отношении экс-президент Украины Петра Порошенко