Степан Божило

Заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило входит в группу прокуроров по делу в отношении экс-президент Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля, в ходе заседания суда по избранию меры пресечения для Петра Порошенко.

Во время рассмотрения дела к суду обратился адвокат экс-президента Игорь Головань и заявил об отводе Степану Божило, который входит в группу прокуроров. Адвокат сослался на то, что на сегодняшний день в ГБР проводит расследование в отношении прокурора.

— У нас есть в группе такой прокурор Божило. Господин Божило, по сообщениям СМИ, вообще «известный», Центральный аппарат ГБР поручил проведение досудебного расследования по факту превышения служебными полномочиями Божило территориальному управлению ГБР в Николаеве. То есть господин Божило является абсолютно зависим от следователей ГБР и никак не может эффективно осуществлять процессуальное руководство в этом производстве, — сказал Игорь Головань.

После этого Игорь Головань также заявил об отводе еще 12 прокурорам по этому делу и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая подписала Петру Порошенко подозрение.

— В связи с выяснением обстоятельств, вызывающих сомнения в их беспристрастности, прошу суд учесть приведенные доводы, исследовать доказательства, которые прилагаются к заявлению, и удовлетворить заявление об отводе указанной группе прокуроров, которая осуществляет процессуальное руководство, — сказал адвокат .

Напомним, сегодня, 1 июля, лидер «Европейской солидарности», экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Также напомним, что в апреле главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил о том, что заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило срочно откомандировали в Днепр на спецоперацию по задержанию мэра Бориса Филатова, но сам прокурор это отрицал.