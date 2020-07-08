Министерства обороны и образования должны лучше скоординировать коммуникацию и саму работу по поводу воинского призыва для выпускников.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им начали приходить. Я попрошу министра обороны и и. о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали, — отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что парни, достигшие 18 лет и желающие поступить в вузы, должны такую возможность получить.

— Им, наверное, не надо вручать срочно повестки. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению… Включитесь в процесс, важно довести на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие, — заявил глава правительства.

Напомним, в Украине выпускникам школ, которым уже исполнилось 18 лет, начали приходить повестки в военкомат. Связано это с тем, что из-за карантина вступительная кампания будет проходить с 1 по 22 августа, а весенний призыв по тем же причинам перенесли на май-июля.

Как известно Президент Владимир Зеленский подписал указ Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Документ предусматривает, что в 2020 году призывать в армию начнут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.