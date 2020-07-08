Пятый президент Петр Порошенко требует создать временную следственную комиссию в Верховной Раде из-за возможных фальсификаций в Офисе генпрокурора и по показаниям руководителя следственной группы в Госбюро расследований Олега Корецкого.

Об этом Порошенко написал в Twitter.

«Прошу создать временную следственную комиссию в ВР по фактам фальсификаций в Генпрокуратуре, политического давления, что приходится записями Трубы, и показаниями Корецкого», — заявил он.

Также Порошенко требует допросить в суде в качестве свидетеля следователя Корецкого.

«Требую у суда допросить свидетеля Корецкого относительно преступлений и фальсификации дела, относительно политического давления господина Бабикова в деле назначения заместителя главы разведки, канала «Прямой», «Ленинской кузницы», Томоса, Минских соглашений, Керченского пролива, обороноспособности, коалиции в Раде», — подчеркнул пятый президент.

Ранее сообщалось, что руководитель следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Ирина Венедиктова на посту исполняющей обязанности начальника ГБР оказывала на него давление с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, действующего депутата Петра Порошенко