Об этом Корецкий заявил в видеообращении, которое обнародовал адвокат Порошенко Илья Новиков.

— Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, «харьковские», начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: «Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения». А они говорят, что ты «уходи», ибо для тебя нет места, — говорит Корецкий на видео.

Он также добавил, что готов выйти с публичным заявлением о давлении со стороны Венедиктовой в СМИ

В свою очередь Новиков сообщил, что одно из дел против Порошенко — о якобы отмывании 300 миллионов долларов в результате продажи своего завода «Кузница на Рыбацком» Сергею Тигипко — закрыто за отсутствием состава преступления. Фото решения Новиков выложил в Facebook.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что решение суда продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым, было принято ночью и под давлением. По его словам, это направлено на то, чтобы заблокировать его участие в избирательной кампании перед местными выборами.