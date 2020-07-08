Во вторник, 7 июля, начальник управления молодежи и спорта облгосадминистрации Виктор Гинкул проверил, как проходит реконструкция спортивных площадок с искусственным покрытием ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб».

Об этом сообщает управление молодежи и спорта облгосадминистрации.

Отмечается, что на сегодняшний день уже положено новое шлифованное бетонное покрытие (в том числе изоляционные и рабочие швы из экструдированного пенополистирола, вязаная сетка из композитной арматуры), установленны стойки ограждения и сама ограда, обустроен пандус.

Сейчас завершается организация процесса отслеживания в режиме реального времени реконструкции спортивных площадок.

По результатам реконструкции появятся две мультифункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием. Также будут установлены баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола, гандбола и трибуны для зрителей.

Ввести в эксплуатацию объект планируют уже в этом месяце.

Пресс-релиз.