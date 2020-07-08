О существующих земельных схемах и планах борьбы с ними, об изменениях, которые ждут Госгеокадастр, подготовке к открытию рынка земли и амбициозных планах по передаче земель государственной собственности в распоряжение местным громадам, а также технологическую революцию Государственного земельного кадастра рассказал в интервью Роман Лещенко.

Об этом сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации.

• «Земельная реформа в Украине не просто продолжается, а переходит в сложную фазу — воплощение в жизнь принятых законов. И, как Уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам, я продолжаю отвечать за ее реализацию, уже в статусе председателя Госгеокадастра».

• «Я остаюсь сторонником и имею глубокое убеждение, что земля должна принадлежать народу, и народ на местах должен определять, как им ею распоряжаться. В этом заключается глобальная задача земельной реформы. Поэтому, уже есть четкое понимание, что мы должны как можно скорее передать землю в распоряжение местным общинам».

• «Задача номер один — провести инвентаризацию земель и выявить злоупотребления. Уже в ближайшие дни я буду обращаться к украинскому обществу, чтобы показать реальное положение вещей».

• «Мы не просто сделаем анализ всей этой ситуации, а публично покажем все это на электронной публичной кадастровой карте Украины, в режиме реального времени, с фамилиями. Вся информация о незаконных отводах земель будет передана в правоохранительные органы».

• «Мы максимально демонополизируем рынок, чтобы человек не был привязан к конкретному району, должности, чиновнику. Мы убираем его в качестве посредника между человеком и информационной базой. Любой сможет сделать выписку из Единого государственного земельного кадастра, заплатив 20 гривен. Не надо будет в очередях стоять, просить чиновника, звонить, уговаривать, ждать его подпись. Это те вещи, которые сделают революцию в системе земельных правоотношений!»

• «У меня есть преимущество — поддержка Президента Украины по вопросу наведения порядка в земельных правоотношениях. И я нахожусь в Госгеокадастре именно по поручению Премьер-министра Украины и Президента Украины. Мне поставлены очень четкие задачи, предоставлены все необходимые полномочия».

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Пресс-релиз