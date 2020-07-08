Подольский районный суд Киева 3 июля признал недостоверным, и таким что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского-младшего, журналистское расследование «Bihus.Info» о хищениях в оборонной сфере. Речь идет о фигурантах расследования о масштабных хищениях в «Укроборонпроме».

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на решение суда.

Суд обязал журналистов «Bihus.Info» в течение 10 суток со дня вступления решения суда в силу опровергнуть информацию об Игоре Гладковском путем зачитывания диктором в программе «Наші гроші».

Руководитель «Bihus.Info» Денис Бигус в комментарии «Громадському» сообщил, что речь идет только о суде первой инстанции, поэтому решение еще будут обжаловать.

— Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции, — сказал Денис Бигус.

25 февраля прошлого года программа «Наші гроші» выпустила расследование, в котором говорится, что сын бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — Игорь является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом президента Петра Порошенко. По данным расследователей, руководство концерна «Укроборонпром» якобы знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

После выхода расследования пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.