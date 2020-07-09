В среду, 8 июля, состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции. Украина настояла на немедленном и всеобъемлющем режима прекращения огня.

Об этом сообщает Офис президента.

Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию украинской делегации в политической рабочей группе, в рамках которой состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе.

— При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории - до сих пор блокируется. Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ , — говорится в сообщении.

ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В частности, было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. В то же время накануне полномочный представитель РФ на переговорах по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался от согласования списка на обмен пленных.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых КПВВ.