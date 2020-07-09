Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в окрестностях столицы Северной Кореи.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные экспертов Института международных исследований, действующего при Миддлбери-колледже в штате Вермонт.

CNN приводит слова экспертов, которые обратили внимание на признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов. Так, специалисты заметили охраняемую территорию, подземные помещения, а также сооружения, предназначенные для размещения сотрудников.

— По мнению экспертов, фотоснимки со спутника, предоставленные американской компанией Planet Labs, свидетельствуют, что в деревне, расположенной в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, предположительно связанный с ядерной программой КНДР, — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.