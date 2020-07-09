Вечером в среду, 8 июля, на въезде в поселок, где живет бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, который на прошлой неделе уволился якобы из-за «политического давления», неизвестные оставили гроб и погребальные венки.

Об этом Яков Смолий сообщил на своей странице в Twitter, передает ТСН.

«Украинское сумерки. Без комментариев, - подписал фотографию экс-глава НБУ.

Инцидент прокомментировали также в команде Национального банка.

«Это мирная «акция» (читай - спектакль с плохим сценарием) против политики, чиновников и экс-чиновников... бинго! - Национального банка Украины, - написали сотрудники центробанка. - Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. председателя Екатерины Рожковой? Завтра утром? Или уже с понедельника?».

В то же время в Нацбанке предположили, что цель «акции» заключается в «запугивании» следующего главного банкира страны: «Чтобы был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого «экшена».

1 июля председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении из-за «систематического политического давления»" А уже 3 июля Верховная Рада проголосовала за его отставку.

Смолий рассказал подробности о том, как на него оказывали политическое давление. По его словам, все началось осенью 2019 года, когда Нацбанк оказался в коррупционном скандале, который, по его мнению, "заказали". А после начала пандемии коронавируса к этому еще добавились требования к НБУ снизить учетную ставку.

Впоследствии команда Национального банка призвала прекратить осуществлять политическое давление на их работу не на словах, а действиями. Вскоре после отставки председателя НБУ Якова Смолия сотрудники центробанка сообщили об угрозах от некоторых народных депутатов, а также о «заказных» следственных комиссиях, созданных для «расправы с непокорными».