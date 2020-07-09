Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал убитого в Австрии своего критика и свидетеля по делу Амины Окуевой Мамихана Умарова «жертвой западных спецслужб».

Об этом он написал в своем блоге, пишет hromadske.

— Я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене, и убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов, - написал Рамзан Кадыров.

По его словам, кавказские границы России охраняются его командой, и это не нравится иностранным спецслужбам. Кадыров считает, что «Анзор из Вены» и другие блоггеры «зарабатываю на идее псевдопатриотизма», поэтому становятся жертвами спецслужб, работающих против России и самого Кадырова.

Лидер Чечни считает таких людей «продажными глашатаями», которых «убивают, как невинных жертв вымышленной «правды». Рамзан Кадыров отметил, что спецслужбы знают, что для выходцев из Чечни неприемлемы сквернословие, мат и ложь, «и чеченцы спрашивают за оскорбления даже через десятки лет».

— Помните, что еще до нашего запроса от вас избавятся как от расходного материала... Что касается убитых. За что боролись, на то и напоролись, - сказал Рамзан Кадыров о своих критиках.

Отмечается, что в 2019 году Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые могли кого-то обидеть.

— Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами... если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится, - сказал тогда лидер Чечни.

Напомним, 4 июля в австрийском городе Герасдорф вблизи Вены застрелили гражданина России, который просил о политическом убежище. Вероятно, убили Мамихана «Анзора» Умарова — критика лидера Чечни Рамзана Кадырова и свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой. По данным следствия, свидетельства Умарова помогли объявить подозрения вероятному организатору убийства Амины Окуевой — Хумаидову Салаху Делимбековичу.

В частности, в интервью журналистам он рассказывал, что в 2014-2015 годах получил заказ на убийство командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой и бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Украинские правоохранители не предоставляли охрану Анзору, поскольку он гражданин другого государства и проживал не в Украине. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Амина Окуева и на которого перед ее убийством также совершили покушение, отметил, что два дня назад общался с Анзором. Он хотел приехать в Украину, а также говорил об определенных угрозах. Также, по его информации, Анзор имел австрийскую охрану.

Как пишет «Кавказ. Реалии», Умаров рассказывал о себе как о бывшем наемнике. Называл себя экссотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связи российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Впоследствии полиция задержала еще одного предполагаемого подозреваемого, которого сначала допрашивала в качестве свидетеля, пишет телеканал «Дождь».