Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, предложил Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий. Он считает, что без них невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбаса.

Об этом Дмитрий Козак рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации было основано на информации от самого украинского правительства.

— Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен, - сказал Дмитрий Козак.

Также он добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий. Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации.

Однако он считает, что для этого сперва необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации.

— Никто этой децентрализации, этих поправок не видел - ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле, - добавил Дмитрий Козак.

Напомним, что в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.