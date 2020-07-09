Министерство здравоохранения в тестовом режиме запускает электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда, сообщил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на пресс-брифинге в четверг.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

— В электронной системе здравоохранения в настоящее время разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких заключений – временные листы нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа, - сказал он.

По словам Кучера, есть две модели развития проекта. первая – так называемая «упрощенная система» Партнеры из Пенсионного фонда Украины разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте о его временной нетрудоспособности. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных Пенсионного фонда.

— Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета, - добавил замминистра.

Кучер подчеркнул, что Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

— Когда мы отработаем все технические моменты, соберем обратную связь – будем переходить к финальному утверждению нормативных документов и запуску электронных больничных, - подчеркнул замминистра.

По его словам параллельно разрабатывается целевая модель е-больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

— Параллельно идет процесс разработки целевой модели. Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий. Для предприятий обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров поддержал выделение 1,6 миллиарда гривен на капитальный ремонт и реконструкцию около 210 приемных отделений в больницах.