Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии, обнародованном на странице Минюста в Facebook в четверг, 9 июля.

По ее словам, состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

Ковельская воспитательная колония;

Черкасская исправительная колония №62;

Дергачевская исправительная колония №109;

Желтоводская исправительная колония №26;

Игренский исправительный центр №133;

Черноморская исправительная колония №74;

Ширяевский исправительный центр №111;

Устиновский исправительный центр №37.

По словам Высоцкой, осужденных переведут в другие учреждения исполнения наказаний «как правило с лучшими условиями содержания», а персонал уволят и предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.

Напомним, что за пользование платными камерами на счета следственных изоляторов уже поступило больше 115 тысяч гривен — за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.