Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии, обнародованном на странице Минюста в Facebook в четверг, 9 июля.
По ее словам, состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:
Ковельская воспитательная колония;
Черкасская исправительная колония №62;
Дергачевская исправительная колония №109;
Желтоводская исправительная колония №26;
Игренский исправительный центр №133;
Черноморская исправительная колония №74;
Ширяевский исправительный центр №111;
Устиновский исправительный центр №37.
По словам Высоцкой, осужденных переведут в другие учреждения исполнения наказаний «как правило с лучшими условиями содержания», а персонал уволят и предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.
Напомним, что за пользование платными камерами на счета следственных изоляторов уже поступило больше 115 тысяч гривен — за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.
Министерство юстиции приняло решение о закрытии восьми учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии, обнародованном на странице Минюста в Facebook в четверг, 9 июля.
По ее словам, состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:
Ковельская воспитательная колония;
Черкасская исправительная колония №62;
Дергачевская исправительная колония №109;
Желтоводская исправительная колония №26;
Игренский исправительный центр №133;
Черноморская исправительная колония №74;
Ширяевский исправительный центр №111;
Устиновский исправительный центр №37.
По словам Высоцкой, осужденных переведут в другие учреждения исполнения наказаний «как правило с лучшими условиями содержания», а персонал уволят и предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.
Напомним, что за пользование платными камерами на счета следственных изоляторов уже поступило больше 115 тысяч гривен — за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.