Жителей испанской провинции Каталония будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок.

Об этом сообщило издание El Pais.

Размер штрафа составит 100 евро. Он вступил в силу с четверга, 9 июля, и распространяется на весь регион, включая его столицу Барселону.

Такое решение принято региональными властями на фоне роста заболеваемости коронавирусом, отмечается в сообщении.

Напомним, что Испания закрыла уже второй регион на повторный карантин. Ограничения повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции Луго.