Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений. По его словам, сейчас соглашения не отражают реалии на Донбассе.

Соответствующее заявление Алексей Резников сделал в своем блоге на сайте Atlantic Council.

Он отметил, что о необходимости новых подходов к урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствует пятилетний тупик в мирных переговорах между Украиной и Россией.

— По ряду причин условия минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли, - говорит Алексей Резников.

Также, по словам вице-премьера, западным лидерам необходимо пересмотреть роль и функции международных институтов, участвующих в мирных переговорах по Донбассу.

— Например, ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта. Теперь, возможно, пришло время для такого шага, - считает Алексей Резников.

Кроме этого он заявил, что в случае, если обычные коалиции не работают, Украине стоит подумать о создании новых и привлечении новых союзников.

Напомним, что представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.