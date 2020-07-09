В Ивано-Франковской области жертвами наводнений стали четыре человека. Изначально сообщалось, что в результате непогоды погибли три жителя области.

Об этом сообщает «Суспільне».

Информацию о четвертой жертве подтвердил глава сельсовета Ворохта Яремчанского городского совета Николай Йосипчук. Мужчина погиб еще в начале паводка — 21 июня.

— Через долговременные дожди вода подтопила подвальное помещение его домохозяйства. Он зашел в помещение, в котельную, и его ударило током, - сообщил Николай Йосипчук.

Он отметил, что сельсовет уже подал документы, которые признают погибшего мужчину жертвой стихией.

При этом Ивано-Франковской облгосадминистрации сообщили, что пока ожидают заключение районной комиссии для выплаты компенсации.

— Еще нет документов по одной жертве, но, думаю, что сегодня-завтра будут. Комиссии сформируют состав семьи погибших, составят протоколы. Мы стараемся как можно быстрее работать, чтобы скорее получали материальную помощь. Мы готовы выплачивать, - отметил начальник департамента социальной политики ОГА Владимир Корженевский.

Отмечается, что до этого жертвами стихии считались три человека - женщина из Дземброни, а также мужчина и женщина, которые утонули в автомобиле в реке Белый Черемош.

Напомним, Кабинет Министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.