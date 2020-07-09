Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в список террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко. По какой причине это сделано – ведомство пока не объяснило, сам журналист пока тоже не давал комментариев на эту тему.

Об этом сообщает Настоящее время.

Бабченко известен своей антипутинской риторикой. Он уехал из России в феврале 2017 года, жил в Праге, потом начал работать ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из России информацией о том, что в отношении него могут открыть уголовное дело.

В 2018 году Бабченко по просьбе СБУ принял участие в инсценировке своего убийства: 29 мая полиция Украины сообщила, что журналиста убили в Киеве. Правоохранители отметили, что в Бабченко стреляли в его квартире, после чего он якобы скончался в карете «скорой».

«Убийство» журналиста вызвало большой резонанс. Однако уже 30 мая на брифинге председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и попросил его зайти в зал.

Грицак утверждал, что спецслужбам удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста, и сообщил о задержании гражданина Украины Бориса Германа. Его, по словам Грицака, для организации преступления наняли российские спецслужбы.

30 августа суд в Киеве приговорил Германа к четырем с половиной годам тюрьмы. Подсудимый пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. 18 июня перед заседанием суда Герман утверждал, что выходил на связь с заказчиками из России по заданию украинской контрразведки. Непосредственно он сотрудничал с неким представителем контрразведки по имени Дмитрий и с позывным «Дитрих». По его заданию он также сделал закладки оружия, привезенного из зоны боевых действий на Донбассе.

МИД России и Кремль отвергают свою причастность к подготовке убийства Бабченко. Сам журналист утверждает, что за покушением стоит известный российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В июле 2019 года ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к экстремизму в отношении 52-летнего активиста и жителя Челябинска Алима Кургалиева из-за репоста записи Бабченко в 2017 году. В этих постах Бабченко утверждал, что протестные акции не должны согласовываться с российскими властями, а должны носить уведомительный характер.