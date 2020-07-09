Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году планируется построить в два раза больше дорог в рамках программы «Большая стройка». Продолжение же программы направлены на «культурные магниты», к которым и будут вести эти дороги.

Об этом он рассказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает УНН.

— Я бы хотел в следующем году, с точки зрения километров дорог, увеличить еще на 100%, в два раза. Мы увеличили на 1000% сейчас по сравнению с прошлым годом. Хочется увеличить в два раза (в следующем году - прим.), По крайней мере в 1,5 мы увеличим. Относительно школ и садиков: я думаю, мы, как минимум, останемся на том же темпе. Почему «как минимум»? Садиков надо больше - мы увеличим. Но в программе «Большой стройки» нет границ. Далее мы займемся музеями, замками. Инфраструктура останется, но мы будем добавлять культурные магниты, куда эти дороги приведут туризм, - сказал Зеленский.

Он отметил, что за 5 лет «планируется еще многое построить».

Как известно, уже отреставрированная 36 школа в Николаеве попала в перечень объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов, так называемой «Большой стройки».

Перечень объектов «Большой стройки» в Николаевской области в 2020 году

Также в перечень объектов попал ремонт детского сада №87 в Николаеве, который финансируется за счет городского бюджета.