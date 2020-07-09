Президент Владимир Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».

По данным «Схем», Владимир Зеленский пользуется «домом № 29». В этом имении также известном как «дача Ющенко», накануне сделали ремонт за государственный счет. Почти 200 тысяч гривен из бюджета было потрачено на услуги по «аварийно-восстановительных работах по текущему ремонту дома», еще 110 тысяч гривен ушло на «ремонт системы пожарной сигнализации».

Журналисты заметили на Обуховский трассе кортеж Зеленского — и направилась за ним. Спустя несколько минут кортеж главы государства заехал на режимную территорию государственных дач в Конча-Заспе.

Чтобы проверить, не приехал ли к кому-то Владимир Зеленский в гости, журналисты остались, чтобы дождаться его выезда. Однако, через полчаса машины из кортежа одна за другой покинули территорию государственных дач.

Это может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский остается здесь ночевать.

Отмечается, что на тот момент президент жил в 50 километрах от Конче-Заспы, в поселке Иванковичи — совсем в другом загородном направлении. Его дом расположен в загородном коттеджном городке Жемчужина Италии.

Журналисты заявили, что еще на предыдущей неделе не раз фиксировали, как кортеж президента после окончания рабочего дня направлялся именно в том направлении.

Однако, уже во вторник, 7 июля, Владимир Зеленский опубликовал на сайте электронных деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Президент продал дом и земельный участок в Иванковичах. Дом купила жена заместителя руководителя фракции Слуга народа в парламенте Юрия Киселя — за 13,5 миллионов гривен.

Кроме того, Владимир Зеленский иногда живет в своей квартире в доме на улице Грушевского, возле Верховной Рады в центре Киева. Квадратные метры здесь одни из самых дорогих в Украине. Стоимость квартир достигает нескольких миллионов долларов. Однако здесь его давно не замечали.

«Схемы» заявили, что утром снова отправились к государственным дачам, чтобы проверить, будет ли выезжать оттуда Владимир Зеленский.

Впоследствии журналисты заметили, как и авто из кортежа президента заехали на закрытую территорию. В 9 утра из территории выехал Mercedes, зарегистрированный на жену президента Елену Зеленскую, а около 10 часов кортеж Зеленского выехал из ворот и направился в сторону Киева.

Вечером того же дня журналисты снова вернулись в Конча-Заспу, чтобы еще раз убедиться, что президент действительно поселился на государственной даче.

Около 19 часов они зафиксировали на Обуховской трассе в направлении государственных дач Конча-Заспы сотрудников УГО и полицейских.

Спустя час съемочная группа заметила и кортеж Зеленского, заехал на территорию госдач.

И на следующее утро, 8 июля этот же кортеж вновь выезжал из территории госдач — второй день подряд.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский переселился в государственную резиденцию Конча-Заспа из-за продажи дома в селе Иванковичи Киевской области.

По данным ОП, дом и земельный участок продали в июле 2020 года. 7 июля соответствующие изменения внесены в Единый реестр электронных деклараций.

— Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции Конча-Заспа, — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский не внес в декларацию данные об изменении имущественного состояния. За это глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил и вручил президенту два административных протокола.