«Райффайзен Банк Аваль» опубликовал карту Украины без Крыма на своем официальном сайте, но изображение удалили.

Об этом сообщил юрист Геннадий Долголиков в своем Facebook.

Банк сразу удалил фотографию и в комментариях к посту извинился.

— Мы просим прощения за то, что произошла ситуация, которая не соответствует официальной позиции банка. Сейчас мы выясняем, почему это случилось, и сделаем все необходимое, чтобы не допустить подобного в будущем, — говорится в ответе представителей банка.

Напомним, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку «Телерадиокомпании «Студия 1+1» из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым.