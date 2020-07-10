Первый заместитель генерального директора «Николаевоблэнерго» Дмитрий Бабич считает правильным проведение в ближайшем будущем процедуры приватизации предприятия. В первую очередь, это необходимо, чтобы пришел инвестор, готовый вкладываться в модернизацию сетей компании.

Об этом он сказал вчера, 9 июля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Предприятие «Николаевоблэнерго» действительно является монопольным в этом регионе, стратегически очень важным. Это предприятие попало в список приватизации. К сожалению, уже не первый год приватизация не может произойти по тем или иным причинам. Мы надеемся, что приватизация пройдет. Потому что инвесторы в нашей стране необходимы. Есть позитивная практика инвесторов в соседних регионах, где была проведена законная приватизация объектов. В данном регионе сильно развита альтернативная энергетика - ветровая, солнечная. Сети уже перегружены, соответственно, их надо модернизировать, расширять и так далее. Поэтому, это предприятие стратегически очень важное, - сказал Дмитрий Бабич.

Также он отметил, что действующая команда руководства АО «Николаевоблэнерго» мыслит стратегически и действует прежде всего в интересах государства. Именно поэтому важно грамотно и последовательно подготовить предприятие к приватизации в рамках действующего законодательства.

В январе этого года Фонд госимущества опубликовал обновленный перечень крупных государственных компаний, которые планируют приватизировать. Перечень большой приватизации включает госпредприятия, утвержденные еще предыдущим правительством в 2019 году. Кроме этого к нему добавили ряд новых компаний, которые Минэкономики передало в управление Фонда госимущества. Всего в перечень входят: Центрэнерго, Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ.