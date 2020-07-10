Во Львове состоялась акция в поддержку Вахтанга Кипиани, автора книги об украинском поэте-диссиденте Василе Стусе.

Как пишет hromadske, около полсотни людей собралось возле памятника Тарасу Шевченко.

— Я пришел поддержать Вахтанга Кипиани и его книгу«Дело Василя Стуса». Виктор Медведчук хочет, чтобы эта книга исчезла. Мы этого не допустим, - рассказал участник акции Тарас Волынец.

Люди держали в руках плакаты с надписями: «Книга на скамье подсудимых», «Медведчука за решетку», «Руки прочь от Стуса». «Держу в руках книгу о Василе Стусе, которую написал Кипиани. Я ее прочитал трижды и всем советую. К сожалению, мы мало знаем правды по этому делу. А здесь Кипиани рассказал о всех преступлениях Медведчука», — рассказал участник акции Владислав.

Сегодня, 10 июля, в Дарницком суде города Киева началось слушание дела, в котором Виктор Медведчук судится против Вахтанга Кипиани и требует запретить издание и распространение книги «Дело Василия Стуса».

Как пишет theБабель, ответчиками вместе с Кипиани являются издательство «Виват» и типография «Юнисофт». Иск касается «защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержения недостоверной информации».

Еще летом 2019 года Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Кипиани о Василии Стусе, так как она содержит «высказывания, которые не соответствуют действительности». Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что на самом деле судили украинского диссидента.

Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

В октябре прошлого года суд провел подготовительное заседание по делу. Тогда Кипиани уточнил, что истец требует опровергнуть 9 пунктов книги, в которых описываются коллизии с защитой Медведчуком поэта и члена Украинской Хельсинской группы Василия Стуса.

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василя Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР» рассказывает об уголовном деле, жизни и смерти украинского поэта-диссидента. Книга написана на основе материалов уголовного дела Стуса 1980 года, которые хранятся в архиве СБУ (бывший архив КГБ). Книгу впервые представили 26 мая 2019 во время книжной ярмарки «Книжный Арсенал» в Киеве. Отрывки из книги можно почитать здесь.