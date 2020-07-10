Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в государственном концерне «Укроборонпром» рассматривают возможность передачи административного здания «Николаевского судостроительного завода» Министерству обороны для размещения штаба ВМС Украины.

Об этом он рассказал в своем интервью НикВести.

По словам Давида Арахамии, в «Укроборонпроме» не могут найти деньги на ремонт административного здания. Именно поэтому на концерне решили рассмотреть возможность передачи здания на баланс минобороны.

— Я уже имел несколько диалогов в «Укроборонпроме», они там конечно жалуются на критический недостаток денег, так как есть еще много таких предприятий, как «Зоря»-«Машпроект», где нужно еще долги по зарплате выплатить. Я думаю, мы найдем какой-то вариант. Мы рассматривали потенциально возможность передачи этого помещения от «Укроборонпрома» Министерству обороны Украины, чтобы сделать там штаб ВМС. Просто если в «Укроборонпроме» системно не хватает денег, а ситуация такая трудная… Это историческое здание, оно уже в таком размере не нужно заводу. Пока это как идея, это не свершившееся событие. Но разговор в этом направлении идет активно. Я думаю, что это было очень хорошо, рядом сквер «Сердце города», Старофлотские казармы. Вот только представьте: Красивые морпехи, в парадной форме стоят на входе. Это могла бы быть туристическим магнитом для нашего города, — заявил Давид Арахамия.

Фото: Федор Левченко

Напомним, ранее НикВести писали, что в Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода».

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 года посещал «Николаевский судостроительный завод», где заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.

В феврале 2018 года тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял о готовности перевести Николаевскую облгосадминистрацию в историческое здание Адмиралтейства и платить за это арендную плату.

В январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».