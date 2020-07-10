В Украине за последние шесть месяцев было зарегистрирован в пять раз больше браков, чем разводов. С 1 января по 8 июля 65 624 пары поженились.

Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, в пятницу, 10 июля.

Так, органы государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 января по 8 июля текущего года зарегистрировали 65 624 браков в стране. Разошлись за этот же период 12 988 пар.