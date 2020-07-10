Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность сепаратистов в Закарпатской области, которые при анкетировании граждан использовали материалы, призывающие к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Сепаратисты собирали подписи за отмену Трианонского мирного договора от 1920 года, по которому Венгрия утратила часть территории, в том числе земли современной Закарпатской области.

«Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ст. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).

Ранее в Запорожье Служба безопасности Украины задержала группу сепаратистов, расшатывающих ситуацию в регионе и пропагандирующих идеи так называемой «русской весны».